Son Dakika Haberleri: İtalyanlar Duyurdu: Naz Aydemir Fenerbahçe'ye

İtalyanlar Duyurdu: Naz Aydemir Fenerbahçe'ye

1 saat önce

Geçtiğimiz sezonu Vakıfbank'ta geçiren Naz Aymemir'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi.

İtalyanlar Duyurdu: Naz Aydemir Fenerbahçe'ye, System.String[]
Geçtiğimiz sezonu Vakıfbank'ta geçiren Naz Aymemir'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre sarı lacivertli kulüp, Naz'ı yeniden kadrosuna katacak.

Haberin detayında, önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başlayan koç Zoran Terzic'in, 2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Brankica Mihajloviç'i takıma kazandırmak istediği iddia edilirken, yabancı sınırlaması nedeniyle pasör Ana Antonijevic ile sözleşme yenilenmediği ve doğum sonrası voleybola geri dönecek olan  Naz Aydemir'in de sarı lacivertli ekibin yolunu tutacağı belirtildi.

Naz Aydemir, doğum yaptığı için Vakıfbank'tan ayrılmıştı. Sarı siyahlı kulüp Naz'ın hamilelik arası verdiğini böyle duyurmuştu:

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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:30 

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