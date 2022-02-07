Üye Girişi
Son dakika! İtfaiye Daire Başkanı'ndan su dolum tesisindeki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika! İtfaiye Daire Başkanı'ndan su dolum tesisindeki yangına ilişkin açıklama

07.02.2022 17:33
Son dakika! İtfaiye Daire Başkanı'ndan su dolum tesisindeki yangına ilişkin açıklama

Son dakika gelişmesine göre EYÜPSULTAN'da, depo ve doğal kaynak su dolum tesisi olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

EYÜPSULTAN'da, depo ve doğal kaynak su dolum tesisi olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak "Yangın yüzde 80 kontrol altında. 50 araç 150 personelle yangına müdahalemize devam ediyoruz" dedi.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisindeki yangına kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Remzi Albayrak, "Alevli yanmalar var. Ağırlıklı olarak bazı plastik malzemeler var. Söndüğü zaman bu malzemeler yanmadan kaynaklı olarak ince bir tabaka oluşturuyor, sönmüş gibi gözüküyor ama deponun gıda ve temizlik malzemesi  ile dolu olmasından kaynaklı olarak alttan tekrar alevleniyor. Biz şu anda o tekrar tekrar alevlenen yerlere müdahale ediyoruz. Yangının çıkış nedenini biz de bilmiyoruz. Nedenini ancak yangın söndürüldükten sonra yapılacak incelemeler ile belirleyeceğiz. Ekipler buraya geldiğinde şu karşıdaki gıda deposu olan yerin sağ tarafında alevli yangın ormana, ağaçlık kısımlara doğru meyil almış. Arkadaşlar orada hemen çalışmalarına başlamışlar. Rüzgarın ters esmesiyle alevler su deposu olan binaya doğru yönelmiş. Binaların sağından ve solundan müdahale ederek alevleri boğmaya çalışmışlar şu anda da o işlemler devam ediyor. Yer yer alevli yanmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde kontrol altına alırız. Ormana da sıçrayabilirdi. Görüntüye üstten bakılınca sanki böyle ormanlık alan yanıyor gibiydi ama şükürler olsun orada bir tehlike kalmadı" dedi

"YANGIN YÜZDE 80 KONTROL ALTINA ALINDI"Remzi Albayrak "Yangın yüzde 80 kontrol altında. Bir şahsın zarar gördüğüne dair bir rapor gelmedi. İçerideki sıvı yağların ve deodorant tarzı bazı malzemelerin patlamasından kaynaklı küçük patlamalar gerçekleşiyor. Yangın önlemleri ile ilgili de bazı şüphelerimiz var. Yeterli yangın önlemi de olmayabilir ama bunu söylemek için de çok erken. Ağzına kadar doldurulmuş bir depo var. İçeride tuvalet kağıdı kağıt mendiller gibi yanıcı malzemeler var. 50 araç 150 personelle yangına müdahalemize devam ediyoruz" diye konuştu.


YORUMLAR
500

Eyüpsultan, İtfaiye, Yangın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İtfaiye Daire Başkanı'ndan su dolum tesisindeki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! İtfaiye Daire Başkanı'ndan su dolum tesisindeki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement