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İtfaiye Haftasında şehitler unutulmadı

38 dakika önce

Adana'da İtfaiye Haftası kapsamında, vatandaşın canını ve malını kurtarmak isterken hayatını kaybeden şehit itfaiye erleri mezarları başında anıldı.

İtfaiye Haftasında şehitler unutulmadı, System.String[]

Adana'da İtfaiye Haftası kapsamında, vatandaşın canını ve malını kurtarmak isterken hayatını kaybeden şehit itfaiye erleri mezarları başında anıldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, her yıl 25 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim'de sona eren İtfaiye Haftası dolayısıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.


İtfaiye teşkilatının 304. yaşının kutlandığı bu haftada vatandaşların can ve malını kurtarmak için şehit olan itfaiye erleri de unutulmadı. Sarraf ve ekibi itfaiye şehitliğine giderek mezar başında dua okudu. Sarraf, itfaiye eri olmanın çok büyük bir özveri istediğini belirterek, "Şehitlerimiz de bunun en büyük göstergesidir. Vatandaşın canını ve malını kurtarmak için kendi canlarından oluyorlar. Bu kutsal meslekte hayatını kaybeden arkadaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gece-gündüz demeden çalışan arkadaşlarımında Allah yardımcısı olsun" dedi.


Mezarlıktan sonra itfaiye daire başkanlığına gelen Sarraf ve ekibi burada kendilerini ziyaret eden vatandaşlara tatlı ikram edip onlara itfaiyecilik hakkında bilgi verdi.


Nihat Sarraf, tüm itfaiye çalışanlarına da çiçek dağıttı. - ADANA

Reza Zarrab, İtfaiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
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