İtfaiyeden kuyudan yavru kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Başakşehir 'deki sitede ağzı açık bırakılan kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye erlerinin uzun süren çabaları ile çıkarıldı.

Bahçeşehir 2'nci Kısım'daki sitede bulunan kuyuya akşam saatlerinde yavru kedi düştü. Yavru kediyi çıkaramayacaklarını anlayan site sakinleri itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen Bahçeşehir İtfaiye ekibi ağzı oldukça dar olan kuyudaki yavru kediyi yaklaşık 8 metre yükseklikten çıkarabilmek için ipli düzenek kurdu. Bir itfaiye eri özel donanımlı kıyafeti ve oksijen tüpü ile birlikte kuyuya sarkıtıldı. Çeşitli yerlerden plastik su borularının bağlı olduğu kuyuya inen itfaiye eri bir süre sonra yavru kedinin yerini belirleyerek yılan yakalamada kullanılan aletin kendisine ulaştırılmasını istedi. Yaklaşık yarım saat süren çabalar sonuç verdi ve itfaiye eri, elinde yavru kediyle birlikte ipli düzenek sistemi ile yukarı çekildi. Islandığı ve çok korktuğu görülen yavru kedinin tekrar kuyuya düşmemesi amacıyla kuyu yakınlarında bulunan trafik konisi ters çevrilerek içine bırakılarak buradan uzaklaştırıldı. Yavru kedi daha sonra serbest bırakılınca kısa sürede gözden kayboldu.





- İstanbul