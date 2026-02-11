İthalat Kontrol Belgelerine Düzenleme

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hazırlanan kontrol belgelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda söz konusu maddelerin ithalatında düzenlenen kontrol belgesi, kamu laboratuvarlarında Bakanlıkça yaptırılacak analiz sonuçlarına göre de hazırlanabilecek.

Daha önce kontrol belgesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucuna göre düzenleniyordu.