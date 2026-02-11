İthalat Kontrol Belgelerine Düzenleme - Son Dakika
Ekonomi

İthalat Kontrol Belgelerine Düzenleme

11.02.2026 09:12
İş sağlığına etkileyen maddelerin ithalatında kontrol belgeleri artık kamu laboratuvarlarından alınacak.

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hazırlanan kontrol belgelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda söz konusu maddelerin ithalatında düzenlenen kontrol belgesi, kamu laboratuvarlarında Bakanlıkça yaptırılacak analiz sonuçlarına göre de hazırlanabilecek.

Daha önce kontrol belgesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucuna göre düzenleniyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kamu, Son Dakika

09:25
İthalat Kontrol Belgelerine Düzenleme
