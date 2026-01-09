İtilaf Devletleri\'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası\'ndan tahliyesinin 110. yıl dönümünde tören yapıldı

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tören düzenlendi.

Seddülbahir köyündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından, 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4,5 ay önce yaşanan olayda şehit düşen askerler için Seddülbahir Kalesi'nin girişinde hazırlanan İlk Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılıp dua edildi.

Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları'nın başladığı ve bittiği nokta olan Seddülbahir'de vatan evlatlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gelibolu Yarımadası'nın, Türkler'in Rumeli'yi vatan kılmak için ilk adım attıkları ve Rumeli'den Türkleri atmak isteyenlere karşı son büyük direnişin yapıldığı coğrafya olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Bu tarihi kırılma noktaları bizim için unutulmaz hadiseler. Bunları iyi anlamamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Savaşın başladığı ve bittiği nokta dedik. 3 Kasım'daki ilk bombardıman ve 9 Ocak'ta son çekilen İtilaf Devleti askeri. Burası son dönemlerde harp tarihinin en büyük savaşlarından birine sahne oldu. Aslında zamanına göre dengesiz 2 kuvvet gibi karşı karşıya geldiği düşünüldü. Çünkü hakikaten teknik, sayısal, nicelik olarak çok üstün bir itilaf kuvvetleri vardı, donanmaları başta olmak üzere. Onun karşısında bu saydığım nitelikler yönünden zayıf görülen bir Osmanlı vardı ancak burada denklemi değiştiren Osmanlı ordusunun ve Türk milletinin inancı, imanı devreye girdi."

"Büyük kahramanları asla unutmayacağız"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 9 Ocak'ın bir zafer günü olduğunu söyledi.

Tarihi alanda yaklaşık 8,5 ay süren büyük bir mücadelenin sonunda Türk milletinin galip geldiğini hatırlatan Kaşdemir, uzun süren bir kötü gidişatın, bir geri çekilmenin son bulduğu topraklarda olduklarını anlattı.

Kaşdemir, 110 yıl önce Türk milletinin kahraman evlatlarının köyünden, kentinden Çanakkale'ye koştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onların bir tek amacı vardı, vatan sağ olsun. Onlar şehit oldu, can verdi, bu topraklar için toprağa düştü. Kimi kan akıttı gazi oldu, vatan sağ oldu. Vatanın sağ kalan evlatları olarak bizler de şimdi onların hatıralarını yad ediyoruz. Onları hayırla anıyoruz. O büyük insanları unutmadığımızı, unutmayacağımızı dünyaya haykırıyoruz. Bin yıl geçse de kıyamete dek bu topraklarda ay yıldızlı al bayrak dalgalandığı sürece ki inşallah dalgalanacak o büyük kahramanları asla unutmayacağız. Çanakkale ruhu bir DNA'dır, bir kromozomdur, bir ruhtur, gönüllerden, sinelerden asla çıkmaz."

İsmail Kaşdemir, törende, 16. Tümen Komutanı Albay Rüştü beyin Çanakkale cephesinin kapanmasının ardından, birliklerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrılışı esnasında 9 Ocak 1916'da askerlerine hitaben yazdığı mektubu okudu.

Törenden sonra köy camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.