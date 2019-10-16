Son Dakika Haberleri: Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk iddialarına kaçamak cevap verdi!
Son Dakika Magazin Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk iddialarına kaçamak cevap verdi!

Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk iddialarına kaçamak cevap verdi!

1 saat önce

Lansman çıkışı muhabirleri yanıtlayan Itır Esen, geçirdiği kaza sonrasında Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Lansman çıkışı muhabirleri yanıtlayan Itır Esen, geçirdiği kaza sonrasında Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Acun Ilıcalı ile çıkan aşk dedikoduları sorulduğunda ise kaçamak cevaplar verdi!

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Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk iddialarına kaçamak cevap verdi!

Acun Ilıcalı, Itır Esen, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06 
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