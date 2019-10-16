Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk iddialarına kaçamak cevap verdi!
1 saat önce
Lansman çıkışı muhabirleri yanıtlayan Itır Esen, geçirdiği kaza sonrasında Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.
Lansman çıkışı muhabirleri yanıtlayan Itır Esen, geçirdiği kaza sonrasında Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Acun Ilıcalı ile çıkan aşk dedikoduları sorulduğunda ise kaçamak cevaplar verdi!
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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06
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