Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk iddialarına kaçamak cevap verdi!

Lansman çıkışı muhabirleri yanıtlayan Itır Esen, geçirdiği kaza sonrasında Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Acun Ilıcalı ile çıkan aşk dedikoduları sorulduğunda ise kaçamak cevaplar verdi!

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