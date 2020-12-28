İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

28.12.2020 18:46
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktöre İsmail Kartal, geçen hafta alınan galibiyet nedeniyle maça iyi ve moralli başladıklarını ifade ederek, "İlk 15  dadikada gol oldu. İki tane yüzde yüz  pozisyonu kaçırdık. Kazanan taraf olabilirdik. Rizespor'un da pozisyonları vardı. İkinci yarı oyunu dengelemeye çalıştık. Ama sonuçta duran toptan dönen kontro ile beklemediğimiz gol yedik. Bu kadar sakat ve hasta oyuncular nedeniyle, aynı oyuncular üzerine yük biniyor. Yük dağıtılamıyor. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.   STJEPAN TOMAS: "1 PUAN FENA DEĞİLDİ'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Konyaspor deplasmanın aldıkları 1 puanın önemli olduğunu belirterek, "Zor maç  olacağını biliyorduk. Kötü gol yedik ama sonrasında toparladık. Baskı yatık. Kenarlardan hücum yaptık. İkinci devreye daha iyi başladık. Hem kenarlardan hem merkezden hücum yaptık. Gol de yaptık. İki pozisyon daha vardı ama atamadık. Konyaspor'dan 1 puan almak fena değil" dedi.

- Konya

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor


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