İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

11.05.2021 20:39

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın toplantısı İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan'ın basın toplantısı KONYA - Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın toplantısı

İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan'ın basın toplantısı KONYA - Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan basın toplantısı düzenledi.

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

İttifak Holding, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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