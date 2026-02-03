İTÜ, Deprem Vizyonunu Paylaşacak - Son Dakika
İTÜ, Deprem Vizyonunu Paylaşacak

03.02.2026 11:16
İTÜ, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde afetlere dair bilimsel çalışmaları paylaşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde düzenleyeceği toplantıda, afetlere ilişkin sorumluluk ve etki odaklı vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri İTÜ Vizyonu Toplantısı"nda, kurumun disiplinler arası yaklaşımı ve yenilikçi yöntemleri temel alan bilimsel çalışmaları ele alınacak.

6 Şubat'ta yapılacak toplantıda, fay araştırmalarından ardışık afet tehlikelerine kadar uzanan geniş bir çerçevede değerlendirmeler yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (AYBE) ile İTÜ-Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) tarafından basın açıklaması yapılacak.

Toplantıda bilim insanları, deprem dirençli bir ekosistemin oluşturulması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları, güncel bulgularını, görüş ve önerilerini basın mensuplarıyla paylaşacak.

Program, basın toplantısının ardından MATAM'a düzenlenecek teknik geziyle sona erecek.

Kaynak: AA

