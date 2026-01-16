İÜ Onkoloji Enstitüsü ve Hastanesinin ek blokları ve modernize edilen klinikleri açıldı - Son Dakika
İÜ Onkoloji Enstitüsü ve Hastanesinin ek blokları ve modernize edilen klinikleri açıldı

İÜ Onkoloji Enstitüsü ve Hastanesinin ek blokları ve modernize edilen klinikleri açıldı
16.01.2026 15:19
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü ve Hastanesinin ek blokları ve modernize edilen kliniklerinin açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü ve Hastanesinin ek blokları ve modernize edilen kliniklerinin açılışı gerçekleştirildi.

Nijad Bilge Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlıkta olağanüstü gelişmelerin olduğunu söyledi.

Son bir ayda İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) marifetiyle Ataşehir'de Fatih Sultan Mehmet Hastanesinin 1453 yataklı olarak ihale edildiğini belirten Gül, "Bu ayın sonunda Haydarpaşa, 800 yataklı olarak ihale edilecek." dedi.

Vali Gül, bu yıl içinde Süleyman Yalçın Hastanesinin de ilave bloklarının ihale edileceğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde Beykoz, Bayrampaşa, Avcılar, Esenler'de hem ilçe standartlarında hem 3-5 ilçeye birlikte hitap edecek hastanelerimiz yapılıyor. Üniversite hastanelerimizin öncülüğünde başta onkoloji olmak üzere vatandaşlarımızın hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyen alanlarda giderek yaygınlaşan hastanelerle sizlerin eliyle şifa dağıtmaya devam edilecek." diye konuştu.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da İstanbul Üniversitesinin "Perspektif 2053" yaklaşımıyla iddialı geleceği işaret ettiğini, aynı zamanda bugüne dair çok somut bir ilke koyduğunu belirtti.

Kanserin çeşitli genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle, vücudun belirli bir bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz ve sürekli çoğalmasıyla oluştuğunu anlatan Zülfikar, bu süreçte bağışıklık sisteminin kanser hücreleriyle savaşta belirleyici role sahip olduğunu vurguladı.

"Enstitümüz, erişkin ve çocuk kanserlerinin tedavi ve takibi için referans hastane özelliğini korumaktadır"

Prof. Dr. Zülfikar, onkolojinin yalnızca tedavi değil aynı zamanda erken tanı, koruyucu yaklaşımlar, kişiselleştirilmiş planlama ve uzun dönemli takip demek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin multidisipliner kanser tanı ve tedavi ekosistemlerinden biri olan onkoloji enstitüsü ve hastanenin, klinik hizmeti, araştırmayı ve eğitimi tek hat üzerinde buluşturan kurumsal hafızaya sahip olduğunu vurgulayan Zülfikar, "Enstitümüz, 44. kuruluş yılına ulaşırken ilk gününden itibaren erişkin ve çocuk kanserlerinin tedavi ve takibi için referans hastane özelliğini korumaktadır. Kanserli olguların tedavi kararları haftanın belirli gün ve saatlerinde farklı branşlardan uzmanların toplandığı multidisipliner tümör konseylerinde alınmaktadır. Tedavilerimiz, onkolojik gelişmeler ışığında yapılan kapsamlı değerlendirmelerle bireyselleştirilmiş, kişiye özel yaklaşımlar olarak hastalarımıza sunulmaktadır." diye konuştu.

Prof. Dr. Zülfikar, bu hafızayı, bugünün ihtiyaçları ve yarının bilimiyle yeniden hizalandırdıklarını ifade ederek, "Teknolojik altyapımızı güçlendirirken asıl hedefimiz, daha çok cihaz değil daha güvenli süreç, daha doğru doz, daha kişiselleştirilmiş tedavi ve daha sürdürülebilir bir hizmet modeli kurmaktır çünkü açık kapı yaklaşımı yalnızca girişte değil tanıdan tedaviye, takipten bilgilendirmeye kadar süreçlerin tamamında geçerli bir ilkedir. Hasta, bilgilendirilmeli, süreç şeffaflaşmalı, kalite standart hale gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Bugün gelinen noktada Çapa Yerleşkesi'ndeki "deprem" başlığının öncelik kazanmasıyla yeniden yapılandırma sürecinin daha da belirginleştiğini anlatan Zülfikar, şöyle devam etti:

"Onkoloji enstitüsü ve hastanemizde yataklı servis, ayaktan kemoterapi uygulama üniteleri, Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi ve araştırma laboratuvarlarının yer aldığı yeni 'C Blok' 2024'te tamamlanmış, tüm ayaktan hastalarımıza poliklinik hizmetlerinin verildiği 'D Blok Poliklinik Binası', 2025'te hizmete girmiştir. Tarihi binamızın girişinde geniş hasta kabul ve kayıt alanı, kan alma birimi, yeni tanı ve randevusuz hasta polikliniği, beslenme ve fizyoterapi poliklinikleri, robotik ilaç hazırlama ünitesi gibi kritik hizmet alanları güçlendirilmiş, ameliyathane ve cerrahi servisimiz yenilenerek hizmet vermeye devam etmiştir. Poliklinik hizmetlerinden günübirlik kemoterapiye, yatan hasta servislerinden ameliyathaneye, radyoterapi ve brakiterapi altyapısından görüntüleme ve girişimsel tanıya, eczane ve kemoterapi hazırlama ünitelerinden konsey toplantı salonlarına ve araştırma laboratuvarlarına kadar, kapsamlı bir hizmet ekosistemi işletilmektedir. Kardiyoonkoloji ve psikoonkoloji poliklinikleriyle, kanser hastalarına, kanserden kurtulanlara ve yeni tanı alanlara destek sunan servisler güçlenmektedir. Enstitümüz bünyesinde hasta okulu hizmeti ve farkındalık çalışmaları da yürütülmektedir."

İÜ Rektör Yardımcısı ve Onkoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Rabia Nergiz Dağoğlu Sakin de İÜ Onkoloji Enstitüsü ile Hastanesinde Türkiye'nin öncü onkoloji merkezi olarak tedavi yöntemleri ve kişileştirilmiş sağlık hizmetleri sunduklarını söyledi.

Misyonlarının bilim insanı yetiştiren, araştırma yapan, bilgi üreten, kanser tedavisinde en ileri standartlarda hizmet veren ulusal ve uluslararası saygınlıkta bir kurum olduğunu vurgulayan Sakin, ayrıca hedeflerinin onkoloji alanında dünyanın en önde gelen eğitim, araştırma ve tedavi kurumlarından biri olmak, kanser hastalığının önlenmesi ve tedavisinde yeni buluşlar yapmak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ek blokların ve modernize edilen kliniklerin kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Açılışa Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı-5 Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Engin Aydın ve doktorlar katıldı.

Kaynak: AA

