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Ivana Sert,Tarhan Telli'yi yalnız bırakmadı
6 saat önce
Modacı Hakan Akkaya, Tasarımcı Gamze Güven, Lazzoni USA tasarımcısı Efe Karabulut, Yat tasarımcısı Serdar Şişman, Hudson Furniter tasarımcısı Barlas Bayar, Tasarımda Rekabet Kodları konusunu tartıştılar.
Modacı Hakan Akkaya, Tasarımcı Gamze Güven, Lazzoni USA tasarımcısı Efe Karabulut, Yat tasarımcısı Serdar Şişman, Hudson Furniter tasarımcısı Barlas Bayar, Tasarımda Rekabet Kodları konusunu tartıştılar. Tartışmanın moderatörlüğünü Tarhan Telli yaptı. Ivana Sert de Tarhan Telli'yi yalnız bırakmayıp ona destek oldu...
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:16
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