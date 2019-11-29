Son Dakika Haberleri: Ivana Sert,Tarhan Telli'yi yalnız bırakmadı
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Ivana Sert,Tarhan Telli'yi yalnız bırakmadı

6 saat önce

Modacı Hakan Akkaya, Tasarımcı Gamze Güven, Lazzoni USA tasarımcısı Efe Karabulut, Yat tasarımcısı Serdar Şişman, Hudson Furniter tasarımcısı Barlas Bayar, Tasarımda Rekabet Kodları konusunu tartıştılar.

Ivana Sert,Tarhan Telli'yi yalnız bırakmadı, System.String[]

Modacı Hakan Akkaya, Tasarımcı Gamze Güven, Lazzoni USA tasarımcısı Efe Karabulut, Yat tasarımcısı Serdar Şişman, Hudson Furniter tasarımcısı Barlas Bayar, Tasarımda Rekabet Kodları konusunu tartıştılar. Tartışmanın moderatörlüğünü Tarhan Telli yaptı. Ivana Sert de Tarhan Telli'yi yalnız bırakmayıp ona destek oldu...

Tarhan Telli, Hakan Akkaya, Ivana Sert, EFE, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:16 
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