Ivana Sert,Tarhan Telli'yi yalnız bırakmadı

Modacı Hakan Akkaya, Tasarımcı Gamze Güven, Lazzoni USA tasarımcısı Efe Karabulut, Yat tasarımcısı Serdar Şişman, Hudson Furniter tasarımcısı Barlas Bayar, Tasarımda Rekabet Kodları konusunu tartıştılar. Tartışmanın moderatörlüğünü Tarhan Telli yaptı. Ivana Sert de Tarhan Telli'yi yalnız bırakmayıp ona destek oldu...