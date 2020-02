İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu (2) - Son Dakika

FLAMİNGOLARA EKMEK BIRAKILDI

Konya'nın Halkapınar ilçesinde belediye, 12 flamingonun ölü bulunduğu İvriz Baraj Gölü'ne, flamingoların aç kalmaması için ekmek bıraktı. Flamingoların soğuktan öldüklerini düşündüklerini ifade eden Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, şunları söyledi:

"Dün bir ihbar üzerine Halkapınar İvriz Baraj Gölü'nde 12 tane flamingonun öldüğünü tespit ettik. Bununla ilgili gerekli yerlere bilgileri verdik. Doğa Koruma'dan geldi arkadaşlar, biz topladığımız flamingoları arkadaşlara teslim ettik. Ölüm nedenleriyle ilgili çalışmaları yapıyorlar. Flamingolar her yıl baraj gölüne geliyor; ancak bu yıl biraz soğuk etkili oldu. Son günlerde hava sıcaklığı eksi 18 dereceleri buldu. Zannediyorum ki açlık ve soğuk nedeniyle öldüler."

İvriz Baraj Gölü'nde ilk kez flamingo ölümüyle karşılaştıklarını belirten Bakkal, "Bu sene ilk defa karşılaştık. Daha önceki yıllarda biraz daha havanın sıcak olduğu dönemlerde konaklama yapıyorlardı; ama bu sene soğuğa denk geldi. Ereğli 'de Akgöl'ünde donmasıyla birlikte oradan bu tarafa doğru göç ettiler. Soğuk nedeniyle de ölümler oldu. Flamingolar nesli tükenen bir kuş türü o yüzden sahip çıkmamız lazım. Ekip arkadaşlarımıza talimatı verdik. Bunlarla ilgili burada bir besleme çalışması yapıyoruz. Tabii flamingolar mikroorganizmayla beslendikleri için genelde balık, yengeç, gibi türlerle besleniyor. Ama bizler aç kalmasın diye ilk etapta ekmek verdik. Bu yıl baraj gölün yüzde 90 su doluluk oranı var. O nedenle de beslenmede biraz zorluk çekiyorlar. Ama biz de tabi belediye olarak onların beslenmesi için her türlü şeyi yapıyoruz, koruma altına da aldık, her gün buraya gelip gidiyoruz. Dışarıdan gelecek her türlü zarara, tehlikeye karşı onları korumaya aldık. Burada yaklaşık 300 flamingo var. Bir kısmı son günlerde Ereğli Akgöl'e göç etti."

SOĞUKTAN ÖLDÜKLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de flamingoların soğuktan öldüğü üzerinde durduklarını belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Yapılan incelemede flamingolar 2 gün önce ölmüş. Ölümleri 6 saat kadar önce olsaydı, patolojik laboratuvarında inceleme yapılıp, ölüm nedeni belirlenecekti. O nedenle yapılamadı ve kireçlenip toprağa gömüldü. Hasta ve yaşlı olanların soğuk nedeniyle öldüğünü tahmin ediyoruz, yeni ölümler gerçekleşmemesi izin gerekli tedbirleri almaya başladık" dedi.