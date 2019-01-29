İyi Parti Belediye Başkan Adayından A.G.C.'YE Ziyaret

Ziyaret esnasında Abdulkadir Kırmızı ''bugün bismillah dedik, seçim çalışmalarına start verdik. Özellikle Adıyaman'ın huzuru barışı ve istikrarı için bu zor göreve talip oldum. Bu benim vatanıma karşı ilime karşı bir sorumluluktu. Bir tarafta ak parti ve karşısında karşıtları ilimizin çok ciddi bir kamplaşmaya götürürdü.

Bu kamplaşma konusunda da Adıyaman'ın üstüne bir oyun oynandığını gördüm ve bu oyunu bozmak için sahaya indim. Oynanan oyunlarında birebir şahit olduklarımda yeri ve zamanı da geldiğinde kamuoyuyla paylaşırım.

Adıyaman'ın hak ettiği yere getirebilmek için milletimizle beraber hayırlı işlere imza atmak için aday oldum. Tüm hemşerimizin desteklerini bekliyorum dedi.''

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti başkanı Dişkaya ise konuşmasında Abdulkadir kırmızı beyin iki dönem belediye başkanlığı yapan deneyimli bir siyasetçi olduğunu cemiyetimizi ziyaretinden dolayı tüm teşkilata teşekkür ederiz. Barış huzur ve kardeşlik içerisinde bir seçim olmasını temenni eder sayın başkana başarılar dilerim ''dedi.