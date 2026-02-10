İYİ Parti'de Disiplin Aksiyonu - Son Dakika
Politika

İYİ Parti'de Disiplin Aksiyonu

İYİ Parti\'de Disiplin Aksiyonu
10.02.2026 18:07
İYİ Parti, Zeynep Güneş'e hakaret eden üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti nedeniyle hakaret eden parti üyesinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin, "İYİ Parti çatısı altında cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen, bu tür tavırlarda bulunan hiç kimse barınamaz, anında gereği yapılır ve yapılmıştır." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kabul edemeyecekleri çok büyük terbiyesizlik yapıldığını anımsattı.

Kavuncu, konuya çok hızlı tepki gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu edepsizliği yapan kişiyi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk ettik ve partiden de kendisi ihraç edilmiş, atılmış oldu. Parti kurucusu olduğu iddia edildi bu kişinin ki bu yanlış bir bilgidir, kendisi partimizin kurucusu vesairesi değildir. Üye olduğu anlaşılır anlaşılmaz da hakkında gerekli işlem hızlıca yapılmıştır. İYİ Parti çatısı altında cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen, bu tür tavırlarda bulunan hiç kimse barınamaz, anında gereği yapılır ve yapılmıştır."

Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kavuncu, "Bir polis memurunu böyle kaybetmek, Ankara'da başkentte böyle bir vahşetin meydana gelmiş olması da son derece düşündürücü." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin de konuşan Kavuncu, "Bir siyasi partiden seçilmiş belediye başkanı ya da milletvekilinin kendisine oy veren seçmenin iradesine saygı göstermek gibi bir mecburiyeti, zorunluluğu vardır. Siz oyu aldıktan, o makamı da işgal ettikten sonra o sevdayı ve oyu başka bir siyasi partiye ciro edemezsiniz. Bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti'de Disiplin Aksiyonu - Son Dakika

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
SON DAKİKA: İYİ Parti'de Disiplin Aksiyonu - Son Dakika
