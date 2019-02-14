İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' açıklaması
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Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, "(Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı) Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı.
Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, " (Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı) Sayın İdris Naim Şahin
teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:50
İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu Adayı Oldu
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı
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