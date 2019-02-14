Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' açıklaması

İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' açıklaması

54 dakika önce

Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, "(Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı) Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı.

İYİ Parti'den 'İdris Naim Şahin' açıklaması, System.String[]
Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, " (Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı) Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:50 

Ordu, İdris Naim Şahin, Ekonomi
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