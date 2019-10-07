Son Dakika Haberleri: İYİ parti'den TÜRK-İŞ'e Ziyaret
Son Dakika Güncel İYİ parti'den TÜRK-İŞ'e Ziyaret

İYİ parti'den TÜRK-İŞ'e Ziyaret

34 dakika önce

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU beraberinde İsmail KONCUK ve Fahrettin YOKUŞ TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY'ı makamında ziyaret ettiler.

İYİ parti'den TÜRK-İŞ'e Ziyaret, System.String[]

İYİ Parti'nin ortaya koyduğu "Güçlü Türkiye" vizyonu kapsamında sendikalar ve tüm sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinden istifade edilmesi, Türkiye'nin yapısal sorunlarına çözüm üretilmesi ve yeni bir kalkınma stratejisinin ortaya koyulması sürecinde bilgi alışverişi arzuları paylaşıldı.

"Türkiye önceliğimizdir" diyen Sayın Atalay, TÜRK-İŞ olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

İYİ Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:01 Kaynak: Bültenler
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