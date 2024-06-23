İYİ Parti Gençlik Kolları, trafikte mahsur kalanlara yardım etti

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(DÜZCE) - 9 günlük tatilin sona ermesiyle ikamet ettikleri şehirlere dönmeye çalışanların trafikte oluşturduğu yoğunluk, kavurucu sıcakla birleşince yurttaşlara zor anlar yaşattı. Trafiğin iki gündür durma noktasına geldiği bölgelerden biri olan Düzce'de, İYİ Parti Gençlik Kolları sahaya indi. İYİ Partili gençler, tıkanan trafikte, araçlarının içinde sıcaktan bunalan yurttaşlara soğuk su ikram etti.

İYİ Partili gençlerin aynı zamanda trafikte emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için yaptıkları bu çalışmayı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan duyurdu.

"Bizim ödülümüz bu"

Aslan mesajında, "İYİ Gençlik gönülleri iyi yapmak için var. Kavurucu sıcakta, bayram dönüşü trafiğine takılan yurttaşlara, İYİ Parti Düzce Gençlik Kolları üyesi gençlerimiz soğuk su ikramında bulundu. İnsanımız bir an bile tebessüm edebilse, bu bizim için en büyük ödüldür. Var olun gençler!" ifadelerini kullandı.