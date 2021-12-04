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Akşener: "Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak" - Son Dakika

Akşener: "Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak"

04.12.2021 18:50

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Günü geldiğinde, seçim olduğunda ben de geleceğim, diğerleri de gelecek, bizim arkadaşlarımız da gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Günü geldiğinde, seçim olduğunda ben de geleceğim, diğerleri de gelecek, bizim arkadaşlarımız da gelecek. Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak. Elbette biz sizin oylarınıza talibiz, elbette sizin o helal oylarınızı alıp iktidar olmak istiyoruz." dedi.

Merzifon ve Suluova ilçelerinin ardından il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, Yavuz Selim Meydanı'nda halka hitap etti.

İki yıldır il il esnafı gezdiğini, ziyaretlerinde hiçbir partiyi eleştirmediğini, kendi partisini övmediğini belirten Akşener, "Vatandaş, ben 'Nasılsınız?' demeden derdini anlatır oldu. El birliğiyle korku duvarlarını yıktık beraber. Ben sizin emrinizdeyim, ne olmamı istiyorsanız onu olacağız." diye konuştu.

Kendisini seçmenin, siyasetçinin velinimeti olmasına adadığını, buna ant içtiğini söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Buraya herkes gelip karşınızda hazırolda duracak. Bunu el birliğiyle yapacağız. Sonra günü geldiğinde, seçim olduğunda ben de geleceğim, diğerleri de gelecek, bizim arkadaşlarımız da gelecek. Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak. Elbette biz sizin oylarınıza talibiz, elbette sizin o helal oylarınızı alıp iktidar olmak istiyoruz. Elbette bu harami düzeni sizin oylarınızla yıkmak istiyoruz."

Vatandaşlardan öğrendiklerini öneri ve çözüm olarak sunduklarını belirten Akşener, "Senin çocuğun açken, senin gencin geceleri oturup, gündüz babasından harçlık almasın diye uyurken, sen rızkından kesip çocuğuna harçlık vermeye gayret ederken birilerinin çoluk çocuğu bedavadan devletin en iyi yerlerinde haksızca kayırılarak eğer makam sahibi oluyorsa, bu bir harami düzendir. Beraberce bu harami düzeni yıkacağız. Neyle yıkacağız? Sandıkta yıkacağız. Nasıl yıkacağız? Oylarımızla yıkacağız." ifadelerini kullandı.

Akşener, Amasya'da defalarca toplantı yaptığını, yıllardır kente gelip gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün buraya açık hava toplantısı yapmak için gelmedik. Bugün eğer 24 ayın, yani 24 aylık tezimin neticesinde her sosyal kesimden, her yaştan, kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz varsa ve bir araya gelmişsek, gittikçe menzile yaklaşıyoruz demektir. Allah, huzurunda da beni mahcup etmesin, sizin karşınızda da mahcup etmesin. Söz verip cayanlardan etmesin.

Eğer bu söylediklerimin tersini yapacaksam Allah bana hiçbir şey nasip etmesin. Yalancı olacaksam Allah bana hiçbir şey nasip etmesin ama helal oylarınızla Allah bana bu harami düzeni birlikte yıkmayı nasip etsin inşallah. İşsiz gençlere, dertli analara, çiftçimize, köylümüze, esnafımıza, besicimize, soğanı tarlasında kalan çiftçimizin elinden tutup onları refaha eriştirmeyi o helal oylarınızla Allah bana naip etsin inşallah."

Bu arada, Akşener'e miting sonrası soru soran bir kişinin alandan uzaklaştırılması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak
Akşener: Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak

İYİ Parti, Amasya, Mevla, Helal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşener: 'Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener: "Sizi kim ikna ediyorsa oylarınız ona olacak" - Son Dakika
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