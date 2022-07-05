İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Yenimahalle'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şimdi el ele vererek bu ağalara seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz. Sonra helal oylarınızla sandıkta 12. Cumhurbaşkanını 'atta'ya göndereceğiz, 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu kardeşiniz de elbette başbakan olacak." dedi.

Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi'nde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

İki buçuk yıldır yaptığı ziyaretlerle esnafın derdini dinlediğini belirten Akşener, her türlü derdi, mutluluğu üzüntüsü olan, haksızlığa uğramış genç, yaşlı herkesle konuştuğunu anlattı.

"Esnaf kardeşim sen müşterine 'Hain, terörist, kalk defol git bu ülkeden' diyebilir misin? Bunların her birini bugünün siyasetçisi, 'Ceketimi assam seçilirim, şapkamı koysam seçilirim, seçtiririm' diyen siyasetçi bunu söyledi." diyen Akşener, müşterinin esnaf için olduğu gibi seçmenin de siyasetçiler için "velinimet" olduğunu dile getirdi.

İktidar ve çevresinin vatandaşın sorunlarını görmediğini iddia eden Akşener, "Şimdi el ele vererek bu ağalara seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz. Sonra helal oylarınızla sandıkta 12'nci Cumhurbaşkanını 'atta'ya göndereceğiz, 13'üncü cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu kardeşiniz de elbette başbakan olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından cadde üzerindeki dükkanları ziyaret eden Akşener, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.