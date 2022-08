Akşener'e Dert Yanan Nevşehirli Besici: "Geçen Sene Bir Tır Yem Alıyorduk Şu An 3-4 Ton Yem Alıyoruz"

HABER: MERVE GÜVEN- KAMERA: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dinlediği besici, "Geçen sene etin kesimi 65 TL idi şu an 80 TL. Geçen sene bir tır yem alıyorduk şu an 3-4 ton yem alıyoruz. Geçen sene bir depo mazotla 3 pazar geziyordum, şu anda bir pazarı gezemiyorum. Sıkıntılar içerisindeyiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün esnaf ziyareti için Nevşehir'in Kozaklı ilçesine geldi. Akşener, Kozaklı'da önce yurttaşlara seslendi daha sonra esnafın derdinin dinlemek için dükkanları gezdi.

Akşener'in, "İşler nasıl" diye sorduğu esnaf, zincir marketlerden şikayet ederek, "35 senedir burada bakkalım. Biz 'üç harfliler'den muzdaribiz. Burası 7 bin nüfuslu. Buna bir çözüm gerek. En azından 20 bin nüfustan aşağısına açılamaz denilebilir" dedi. Akşener'in "Veresiye defterini görebilir miyim" sorusuna esnaf, "Benimki 100'den fazla. 35 senenin birikimi" yanıtını verdi.

Akşener'in Kozaklı'da ziyaret ettiği başka bir esnaf şöyle konuştu:

"EŞİMLE EVİ ZOR GEÇİNDİRİYORUZ"

"Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ben de yeni esnafım, 1,5 yıl oldu eşimle açtık. Zamanlamam kötü oldu. Bir aldığımız ürünü bir daha alamıyoruz. Zorlana zorlana götürüyoruz. Eşim de ileride esnaf, burası anca kendini geçindiriyor. Geçen ay 2 bin 350 lira elektrik parası geldi, kazandığımız direkt oraya gidiyor. Eşimle evi zor geçindiriyoruz. Yan taraftaki komşum, '34 yıllık esnafım diyor bu kadar üst üste zammın geldiğini ilk defa görüyorum' diyor."

Akşener'in derdini dinlediği telefon ürünleri satan bir esnaf, "Eskiden gelen 80 liralık fatura şu anda 204 lira. Bugün iki müşteri geldi. Kaplıcada eski randımanımızı alamıyoruz. Mazot pahalı. Almancı da gelmese bittik" diye konuştu.

"GEÇEN SEN BİR TIR YEM ALIYORDUK ŞU AN 3-4 TON YEM ALIYORUZ"

Akşener, Kozaklı'da bir kasap dükkanını da ziyaret etti. Akşener, esnafa yurttaşların alım gücünü sorduğunda bir besici, "Geçen sene etin kesimi 65 TL idi şu an 80 TL. Geçen sene bir tır yem alıyorduk şu an 3-4 ton yem alıyoruz. Geçen sene bir depo mazotla üç pazar geziyordum şu anda bir pazarı gezemiyorum. Sıkıntılar içerisindeyiz" diye yanıt verdi.

Akşener, dükkanda bulunan dolabın içinin boş olduğunu göstererek, "Bak şimdi fark edilmedi burada niye et yok dediğimde 'etlerin hepsi orada, tek bir buzdolabı çalıştırabiliyorum buranın elektrik faturasını ödememek için kapattım' dedi" diye konuştu.

Esnaf, "İşer yüzde 70 düştü bırak yarısını, yüzde 70 düştü. Haftada mesela 2 ton sucuk, 1 ton et satıyorduk şimdi aya dök" dedi.