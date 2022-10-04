Dervişoğlu: Hakikatin İktidar Tarafından Belirlendiği Düzende Yalan da İktidar Tarafından Belirlenecek - Son Dakika
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Dervişoğlu: Hakikatin İktidar Tarafından Belirlendiği Düzende Yalan da İktidar Tarafından Belirlenecek

04.10.2022 22:52

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda “sansür yasasına” ilişkin “Hakikatin iktidar tarafından belirlendiği siyasal düzende yalan da iktidar tarafından belirlenecek. Şayet cezalandırılacaksa bunun adı demokrasi değil istibdattır” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda "sansür yasasına" ilişkin "Hakikatin iktidar tarafından belirlendiği siyasal düzende yalan da iktidar tarafından belirlenecek. Şayet cezalandırılacaksa bunun adı demokrasi değil istibdattır" dedi.

AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu kamuoyunda "Sansür yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Dünyada eşi benzeri olmayan ve ülkemizi üçüncü ülke skalasına sokacak bu düzenleme tarih sayfalarında yerini alacaktır" diyerek, 21'inci yüzyılın başlangıcında sosyal medya mecrasının bireylerin kendilerini özgürce ifade ettikleri yer olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, "Bize göre yapılması gereken sıhhatli bir çalışma, doğru bir müzakere, doğru bir akıl ve tüm paydaşların katılımıyla kişiye ve kamu barışına karşı somut suç tanımları üzerinden bir sosyal medya kanunudur" dedi.

Dervişoğlu, "İktidar partisi ortak akıl ve demokratik teamülleri dikkate almadan, sansür ve baskıyı dijital mecraya taşımaya tercih etmiştir: üzerine konuştuğumuz kanun teklifi anayasanın ikicini maddesinde yer alan hukuk devletine de aykırıdır… Bu noktada nihai amacın sosyal medyayı kontrol altına alarak muhalif paylaşımların önüne geçmek olduğu ortada duruyor" diye konuştu.

"ADI DEMOKRASİ DEĞİL İSTİBDAT"

Dervişoğlu, "Hakikatin iktidar tarafından belirlendiği siyasal düzende yalan da iktidar tarafından belirlenecek. Şayet cezalandırılacaksa bunun adı demokrasi değil istibdattır" dedi.

"Kanun teklifinin asıl hedefi ak formasyondur" diyen Dervişoğlu, kanunlara görev suçlu belirlenmenin değil suçluya göre kanun yapıldığını kaydederek, "Tespiti oldukça güç, uygulamada zorluk çıkaracak mahiyette, ziyadesiyle muğlak olan 217-a maddesini eklenerek, Türk Ceza Kanunu uygulamak değil siyasi ve sivil toplumu baskı altına almak anlamına gelmektedir" diye konuştu

SANSÜR YASASI NE İÇERİYOR?

"Sansür yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde hapis cezaları da öngörülüyor. Teklifle "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan" kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak. Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı'na yapılacak ve basın kartı resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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Kaynak: ANKA

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu: Hakikatin İktidar Tarafından Belirlendiği Düzende Yalan da İktidar Tarafından Belirlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dervişoğlu: Hakikatin İktidar Tarafından Belirlendiği Düzende Yalan da İktidar Tarafından Belirlenecek - Son Dakika
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