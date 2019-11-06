Son Dakika Haberleri: İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü
Son Dakika Güncel İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü

İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü

6 saat önce

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü, System.String[]

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı- Bektaşlı yol ayrımında tarlaya devrildi.

Kazada İl Başkanı Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yönetim kurulu üyeleri Aniş Kutlu, Karabacak ve Veysel Toprakseven yaralandı.

Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Karabacak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayrak'ın cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bayrak ve beraberindekilerin Yenifakılı Belediyesini ziyarete giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin Yenifakılı Belediyesine gelirken kaza yaptıklarını anlatarak, "Onları beklerken trafik kazası haberini aldım. Kısa sürede olay yerine geldik. Durum kötüydü. Seyfi başkanımızı orada kaybettik. Diğer arkadaşlarımızdan 2 yaralıyı Boğazlıyan'a, 2 yaralıyı da Yozgat'a sevk ettik. Çok üzgünüz." dedi.

Boğazlıyan, İYİ Parti, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti
Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:27:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]