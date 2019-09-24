Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Nevşehir İl yönetimi belirlendi
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İYİ Parti Nevşehir İl yönetimi belirlendi

1 saat önce

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanlığına atanan Ali Karaaslan il yönetimini belirledi.

İYİ Parti Nevşehir İl yönetimi belirlendi, System.String[]

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanlığına atanan Ali Karaaslan il yönetimini belirledi.


Merkeze bağlı Uçhisar kasabasında bir restaurantta düzenlenen basın toplantısında yeni il yönetimini kamuoyuna açıklayan İYİ Parti İl Başkanı Ali Karaaslan, toplantıya katılan ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istişarelerde de bulundu.


İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığına Gürbüz Ekici'nin getirilmesiyle devam eden görevlendirmelerde Genel Sekreterliğe Hasan Yarımca, Muhasipliğe Mehmet Erdoğan, Kadınlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Emine Sayın, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılıklarına Serdar Yesari Özcan, Süleyman Türkmen, Erkan Kocamaz ve Ahmet Yücel, Eğitim, Kültür ve Sanattan sorumlu il başkan yardımcılığına İrfan Yılmaz, Basından sorumlu il başkan yardımcılığına Nurdan Demirsoy, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Mehmet Güngören, Yurt dışı ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığına Taner Özaltın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına ise Ertuğrul Erdem ve Engin Karakaya getirildiler.


Yeni İl Yönetiminin ve merkez ilçe başkanlığının Nevşehir'de önemli işler başaracağına inandıklarını kaydeden İl Başkanı Ali Karaaslan, kendilerine görevlerinde başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Ali Karaaslan, İYİ Parti, Nevşehir, Uçhisar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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