Son Dakika Haberleri: İyi Parti'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin

İyi Parti'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin

33 dakika önce

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı.

İyi Parti'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin, System.String[]
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Karakaya, "İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ordu'nun evladı, Ordu sevdalısı hizmet aşığı İdris Naim Şahin'dir. Pazar günü kendisini Ünye ilçe sınırında karşılayacağız. Orduluların bu karşılamaya davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının çekilip çekilmeyeceği yönündeki bir soruya ise, "Bunu genel merkezlerimiz bilir. Bizim açımızdan CHP'nin adayında bir sıkıntı yok. Genel merkezlerimiz bir karar verirler. Bu konuda bilgi sahibi değiliz" diye yanıtladı. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:18 Kaynak: DHA

Karakaya, İdris Naim Şahin, İYİ Parti, Ordu, Politika
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