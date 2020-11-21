İYİ Parti Türk düşünür Hüseyin Nihal Atsız'ın adını Maltepe'de yaşatacak - Son Dakika

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Uluer Kaya 2018 yılında "Maltepe'de H. Nihal Atsız'ın adını yaşatma" fikrini oluştururken, İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar ile teşkilatının desteklediği proje için ekim 2019 tarihinde çalışmalara başlatılmıştı.

Bu süreçte idari görüşmelerini tamamlayan Kaya, mart 2020 de talebi meclise sundu ve H. Nihal Atsız Parkı isimlendirilmesi İBB meclisinde oy birliği ile onaylandı. 18 Kasım 2020 tarihinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan İBB'nin kasım ayı oturumunda bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, süreç dahilinde destek veren il başkanı Buğra Kavuncu'ya ve İBB Başkanı İmamoğlu'na sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

H. Nihal Atsız Maltepe ilçesinde 35 yıldan fazla, köy içi mevkiinde parka 300-400 metre mesafede yaşamıştır. Sayısız esere bu mevkide imza atan Atsız'ın isminin burada yaşatılması Türk milliyetçileri için önem arz etmektedir.