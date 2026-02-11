İYİ Parti: Türk Vatandaşları Tatil Yapamıyor - Son Dakika
İYİ Parti: Türk Vatandaşları Tatil Yapamıyor

11.02.2026 14:33
Buğra Kavuncu, yurt dışından telefon alımından gümrük muafiyetine kadar kısıtlamalara tepki gösterdi.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yurt dışından getirilen telefonlar, eSIM uygulamaları, gümrük muafiyeti ve turizmle ilgili kısıtlamalara tepki göstererek, vatandaşların kendi ülkelerinde tatil yapamaz hale getirildiğini savundu. Kavuncu, "Elbette ki Türk vatandaşları paranın bu ülkede, kendi ülkelerinde kalmasını isterler; hiçbirisi tercih etmez ama öyle bir ortam yarattınız ki telefonu yurt dışından gelen ucuz telefonu engellediniz, yurt dışında ucuz konuşulabilecek eSIM uygulamasını engellediniz, gümrük muafiyetini kaldırdınız, şimdi de sıra galiba turizme geldi" dedi.

Kavuncu, yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin uygulamaların sona erdiğini, eSIM kullanımının engellendiğini ve gümrük muafiyetinin artık vatandaşlar için bir imkan olmaktan çıktığını belirtti. Bu sürecin turizme doğru genişlediğini ileri süren Kavuncu, Türkiye'nin sahip olduğu imkanlara rağmen vatandaşların bu imkanlardan yararlanamadığını ifade etti.

"ESIM bitti, telefon yurt dışından gelirdi, bitti. Bununla beraber gümrük muafiyeti de artık vatandaşlarımız için kullanılacak bir imkan olmaktan çıktı ve sıra sanırım turizme geldi" ifadelerini kullanan Kavuncu, şöyle konuştu:"

"Biz de ülkemizin vatandaşları da çok isterler dünyanın bu en güzel ülkesinde tatillerini yapmayı ve çok da iyi biliyorlar en güzel tatil yapılacak imkanlara, en güzel coğrafyaya sahip ülkenin bu cennet vatan olduğunu ama adeta kakao üreten ama çikolatanın tadını bilmeyen işçiler gibi bu ülkenin vatandaşları da dünyanın en güzel ülkesinde olduklarını biliyor ama bunun tadına varamıyorlar."

Ve vize kısıtı olmasına rağmen vatandaşlarımızın yurt dışında tatillerini yapıyor olmasını sorgulayanlar var. Bu sorgulama hükümete yapılmalı, ekonomiyi bu noktaya getirenlere sorulmalı. Bu soru vatandaşın alım gücünü düşürenlere, hayat pahalılığını zirveye çıkaranlara sorulmalı. Elbette ki Türk vatandaşları paranın bu ülkede, kendi ülkelerinde kalmasını isterler; hiçbirisi tercih etmez ama öyle bir ortam yarattınız ki telefonu yurt dışından gelen ucuz telefonu engellediniz, yurt dışında ucuz konuşulabilecek eSIM uygulamasını engellediniz, gümrük muafiyetini kaldırdınız, şimdi de sıra galiba turizme geldi. Sorunun sorulacağı yer hükümettir. Hayat pahalılığını yaratan ve Türk insanını bu cennet vatanda tatil yapmaya değil de yurt dışında daha ucuza tatil yapabilecek hale getiren iktidarın ta kendisidir."

Kaynak: ANKA

14:37
