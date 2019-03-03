İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık: "Yomra Değişim İstiyor"

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İYİ Partili Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kendisine Soru Soran Vatandaşı Fırçaladı

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu