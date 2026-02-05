İz Takip Köpeği 'Medyum' Emekli Oluyor - Son Dakika
İz Takip Köpeği 'Medyum' Emekli Oluyor

05.02.2026 14:59
10 yıldır görev yapan jandarma köpeği 'Medyum', emekliye ayrıldı ve madalya ile onurlandırıldı.

BOLU İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 10 yıldır görev yapan iz takip köpeği 'Medyum', jandarma tarafından düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

Jandarma bünyesinde 10 yıldır görev yapan iz takip köpeği 'Medyum', yaş haddini doldurması nedeniyle görevine veda etti. Asayiş olaylarının aydınlatılması, arama kurtarma çalışmaları, iz takibi ve operasyonel faaliyetlerde jandarma ekiplerine destek veren Medyum için İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde tören düzenlendi. Törende, jandarma personeli tarafından Medyum'a hizmetlerinden dolayı sembolik bir madalya takıldı.

Medyum'un emeklilik sürecini İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, kendisi için ayrılan alanda geçireceği belirtildi.

Haber: Oğuzhan EKE/ BOLU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

