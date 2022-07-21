'İzinsiz keçiboynuzu toplama' cinayeti ve yaralamaya 3 tutuklama - Son Dakika
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'İzinsiz keçiboynuzu toplama' cinayeti ve yaralamaya 3 tutuklama

21.07.2022 08:42
'İzinsiz keçiboynuzu toplama' cinayeti ve yaralamaya 3 tutuklama

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden izinsiz keçiboynuzu topladıkları için kendilerini uyaran Muhammet Şahin'i (36) öldürüp, Kadir Kızıldağ (22) ile aynı ismi taşıyan kuzeni Kadir Kızıldağ'ı (17) yaralayan şüpheliler Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve Ramazan Erdoğan (27) tutuklandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden izinsiz keçiboynuzu topladıkları için kendilerini uyaran Muhammet Şahin'i (36) öldürüp, Kadir Kızıldağ (22) ile aynı ismi taşıyan kuzeni Kadir Kızıldağ'ı (17) yaralayan şüpheliler Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve Ramazan Erdoğan (27) tutuklandı.

Olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşularına ait bahçeye izinsiz girdikleri öne sürülen Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan, keçiboynuzu toplamaya başladı. Bu sırada Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ, izinsiz keçiboynuzu toplayan 3 kişiyi uyardı, tartışma çıktı. Şüpheliler, Şahin ile iki kuzene av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden Muhammet Şahin, burada hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kuzenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma ekipleri de cinayet şüphelileri Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan'ı saklandıkları adreste yakaladı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA

Ramazan Erdoğan, Muhammet Şahin, İsmail Şahin, Fatih Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İzinsiz keçiboynuzu toplama' cinayeti ve yaralamaya 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'İzinsiz keçiboynuzu toplama' cinayeti ve yaralamaya 3 tutuklama - Son Dakika
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