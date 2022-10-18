"Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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"Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

18.10.2022 12:15

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Y.S. adlı şahıs, bir kişinin toprak altında kaldığı ihbarında bulundu. İhbar sonrası olay yerine gelen polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber olurken yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından herhangi bir ize rastlanılamadı. Daha sonradan ihbarı yapan kişinin madde etkisinde olduğu ve hayal gördüğü anlaşıldı.

Dün saat 17.30 sıralarında112'yi arayarak ihbarda bulunan Y.S., bir kişinin Örnekköy Mahallesi 7402 Sokakta bulunan toprak yığınının altında söyledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler arama kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı. Köpekler, enkaz altında kalma olayıyla ilgili herhangi bir tepki vermezken bölgede iş makineleri ile çalışmalar sürdürüldü.

İzmir'de bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİYLE HAYAL GÖRMÜŞ

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonuç vermezken, polis ekipleri tarafından sorgulanan ihbarcı, şüpheli ifadeler vermeye başladı. Şüpheli ifadeler üzerine polis ekipleri tarafından ihbarcının kısa süre önce uyuşturucu madde kullandığı ve maddenin etkisiyle hayal gördüğü iddia edildi.

İzmir'de bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Y.S. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler yeniden normale döndü.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Toprak altında biri var' diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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