İzmir Adliyesi'nde "bağımsızlık mücadelesi" semineri verildi
İzmir Adliyesi'nde "bağımsızlık mücadelesi" semineri verildi

İzmir Adliyesi\'nde "bağımsızlık mücadelesi" semineri verildi
09.02.2026 16:41
İzmir Adliyesi'nde, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla seminer düzenlendi.

İzmir Adliyesi'nde, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla seminer düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilay İzmir Şube Başkanlığınca gerçekleştirilen "bağımsızlık mücadelesi" konulu seminer, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, seminerdeki konuşmasında bağımlılıkla mücadelenin hem bireysel hem de toplumsal yönleriyle ele alınması gereken önemli bir konu olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Yeldan, bu alanda önemli ve somut adımlar atıldığını kaydetti.

Yeldan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık alanının değil adalet sisteminin de öncelikli konularından olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda uzlaşma büromuzda yürütülen bazı dosyalarda, tarafların rızasıyla Yeşilay'a bağış yapılması şartının uzlaşma koşulu olarak değerlendirilmeye başlandığını görmekteyiz. Bu uygulamaların, toplumsal farkındalığın artmasına ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sunduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi ise bağımlılıkla mücadelede izlenebilecek yollar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi'nde 'bağımsızlık mücadelesi' semineri verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir Adliyesi'nde "bağımsızlık mücadelesi" semineri verildi - Son Dakika
