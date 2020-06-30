İZMİR Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

İZMİR Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyorİZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan gazeteci Vedat Aksu'nun sahibi olduğu boynuzlu horoz, görenlerin ilgisini çekiyor.

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor

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İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan gazeteci Vedat Aksu'nun sahibi olduğu boynuzlu horoz, görenlerin ilgisini çekiyor. Aksu, tüm tekliflere rağmen horozunu satmaya yanaşmıyor.

Muratbey Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiren gazeteci Vedat Aksu, geçtiğimiz yıllarda tavukçuluk yapan arkadaşlarından farklı türlerden yumurta topladı. Kuluçka sonrası yumurtalardan çıkan civcivlerden biri Aksu'nun dikkatini çekti. Civcivin biraz büyümesinden sonra boynuzlu bir horoza sahip olduğunu öğrenen Aksu, tüm ilgisini bu hayvana yöneltti. Bir müddet bu konuda araştırma yapan Aksu, horozunun Fransa'nın Marsilya şehrinde benzer türlerin olduğunu ve 'Boynuzlu Pado' olarak adlandırıldığını öğrendi. Ender bulunan boynuzlu bir horoza sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Vedat Aksu, "Arkadaşlarımın verdiği yumurtaların birinden çıkan civcivlerin içerisindeki horoz büyüyünce kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenlerde önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum. Boş zamanlarımın birçoğunu horozumla geçiriyorum. Bugüne kadar horozu satmam için sayısız teklifler aldım ama hepsini geri çevirdim" dedi.

Muratbey, Torbalı, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:16 Kaynak: DHA

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