İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kazakistan Heyetini Ağırladı

07.11.2025 10:11
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kazakistan heyetini Ay Yıldızlı Konak'ta ağırladı. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projeler üzerinde duruldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kazakistan heyetini Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Ay Yıldızlı Konak'ta ağırladı. Türk-Kazak kültürünün yakınlığına dikkati çeken Başkan Tugay, ilişkilerin aktif projelerle güçlendirilebileceğini söyledi. İzmir'in gelişiminin dikkat çektiğini belirten Kazak heyet de görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev ve beraberindeki heyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Basmane'deki Ay Yıldızlı Konak'ta ağırladı. Misafirler ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, Başkan Dr. Cemil Tugay Türk-Kazak kültürünün yakınlığına dikkati çekerek, "Biz sizi akraba görüyoruz. Kazakistan bizim için çok özel bir yere sahip" dedi.

Park önerisi

Ticaret, sanayi başlıkları altında birlikte yol yürünebileceğini aktaran Başkan Tugay, karşılıklı bilgi paylaşımının anlamlı olacağını ifade ederken, "Aktif şekilde projeler yapalım. Birçok alanda yeni adımlar atabiliriz. Kazakistan Parkı yapalım, birlikte ağaçlandıralım" dedi.

Görüşmeden dolayı mutluluklarını aktaran Başkonsolos Akatayev, kentte yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. İzmir'in gelişiminin kendilerinin dikkatinden kaçmadığını ifade eden Akatayev, "İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri boyuta taşınması memnuniyet yaratır" dedi.

"Öğrenciler daimi yaşamak istiyor"

Başkan Tugay kentler arası diyalogların, eğitim alanında üniversite faaliyetlerinin, iş insanları buluşmalarının önemine dikkati çekti. Görüşmede Kazakistan'da İzmir, İzmir'de Kazakistan günleri yapılarak tarih, kültür ve gastronominin karşılıklı olarak tanıtılabileceği öne çıktı. Akatayev ayrıca İzmir'de 3 bini aşkın Kazak vatandaşın bulunduğunu söyledi. Mutlu yaşayan Kazak öğrencilerin de İzmir'de daimi olarak hayatlarını sürdürmek istediğini belirten Akatayev sosyal imkanların varlığının önemine ayrı bir parantez açtı.

Kaynak: ANKA

