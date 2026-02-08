İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 ile Karşılaşıyor

08.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig'de İzmir Çoruhlu FK, evinde Tire 2021 FK ile kümede kalma mücadelesine çıkacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Söke 1970'i golcü oyuncusu Yasin Öztekin'in son anlardaki golleriyle 2-1 mağlup ederek kümede kalma mücadelesinde umut tazeleyen İzmir Çoruhlu FK, yarın evinde Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Yalçın Taşkınfurat yönetecek.

Transfer yasağı bulunması nedeniyle ara transferde Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan'dan sonra son gün Bucaspor 1928'den İsmail Haktan Odabaşı'nı amatör lisansla kadrosuna katarak tecrübeli isimlerle güçlenen İzmir Çoruhlu FK, ligde 13 puanla 14'üncü sırada yer alırken; 28 puanlı Tire ekibi ise 8'inci basamakta yer alıyor.

NAZİLLİ'NİN RAKİBİ SÖKE 1970

Ligde U19 takımı oyuncularıyla mücadele edip, kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan 4 puanlı son sıradaki Nazilli Spor yarın evinde 21 puanlı 9'uncu sıradaki Söke 1970 ile rakip olacak. Pamukören Sahası'nda 15.00'te başlayacak randevuda Gizem Arık düdük çalacak. Ligde galibiyeti bulunmayan Nazilli ekibi ikinci devredeki 4 maçta kalesinde 26 gol görüp, 1 gol atabildi. Söke temsilcisi de son 7 maçında puan yüzü göremedi.

Kaynak: DHA

Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:39:41. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.