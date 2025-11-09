İzmir'de 10 Kasım'da Ücretsiz Yemek İkramı - Son Dakika
İzmir'de 10 Kasım'da Ücretsiz Yemek İkramı

09.11.2025 11:16
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Kent Lokantaları'nda vatandaşlara ücretsiz yemek verecek. Çeşitli yemeklerle hazırlanan 2 bin 500 kişilik menü saat 11.30'da dağıtılmaya başlanacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantaları'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yemek ücretsiz olacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında çok sayıda etkinlikle anılacak.

10 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantaları da ücretsiz olacak. Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa olmak üzere toplam beş noktada hizmet veren Kent Lokantaları'na gelen yurttaşlara şehriye çorbası, püreli tas kebabı, bulgur pilavı ve şambaliden oluşan 2 bin 500 kişilik menü ikram edilecek. Saat 11.30'dan itibaren yemek dağıtımı başlayacak.

Kaynak: ANKA

