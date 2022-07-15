İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı

15.07.2022 14:51

İzmir'de ABD merkezli FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için kaldırım taşlarıyla darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, "Sela verdikten sonra 3 kişi birden geldi. 3'ü de kardeşti bunlar. 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı. 'Bu darbeyi siz önleyemezsiniz' diye tepki gösterdiler. Ama Allah bunlara fırsat vermedi. O vatan hainleri karşısında dik durarak, sela ve ezanlarımızı okudum" ifadelerini kullandı.

Darbe girişinin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, yaşadıklarını anlattı.

"GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETTİK"

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından 'Devlet Övünç Madalyası' ve gazilik beratı verilen Kuzgun, bir süre daha görev yaptıktan sonra emekli olup memleketi Manisa'ya yerleşti. O geceyi anlatan Kuzgun, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla müftülerimiz aradı. Darbe olduğunu söylediklerinde, o gece milletimize yapılan darbeyi önlemek için camilerimize koşturdum. Cumhurbaşkanımızın sokağa daveti gibi biz de okuduğumuz sela ve ezanlarla vatandaşlarımızı sokağa davet ettik. Bu darbeden kurtulmak için Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, göğsümüzü siper ederek darbeden kurtulmak için ezan ve selalar okuduk" diye konuştu.

15 Temmuz'da sela okurken dövülen müezzin o geceyi anlattı: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı

"SALDIRIYA UĞRADIM"

Taşlı saldırıya uğradığını aktaran Kuzgun, "Sela verdikten sonra 3 kişi birden geldi. 3'ü de kardeşti bunlar. 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı. 'Bu darbeyi siz önleyemezsiniz' diye tepki gösterdiler. O vatan hainleri karşısında dik durarak, sela ve ezanlarımızı okudum. Camiye ayakkabılarıyla girerek caminin camlarını kırdılar. Ellerindeki kaldırım taşlarıyla beni darbettiler. Geldiklerinde 'Biz darbe için geldik. Bu darbe olacak. Bizim güllerimiz açacak, siz solacaksınız' dediler. Ama Allah bunlara fırsat vermedi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da sela okurken dövülen müezzin o geceyi anlattı: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı

"BUGÜN OLSA YİNE DIŞARI ÇIKARIM"

Açıklamasının devamında "Allah bize 15 Temmuz gecesi gibi bir daha böyle bir gece yaşatmasın" diyen Kuzgun şöyle devam etti: "Bugün olsa yine kanımın son damlasına kadar vererek, dışarı çıkarım. Biz sancağımız, bayrağımız ve devletimiz için yaşıyoruz. Şehitlerimiz, bizim namusumuzu korumak için kanlarını döktülerse, biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız."

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest Son dakika haber | İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı Son dakika haber | İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı
Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:37 Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:17 Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 15:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement