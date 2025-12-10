İzmir'de 27 yaşında genç adamın cesedi denizde bulundu - Son Dakika
İzmir'de 27 yaşında genç adamın cesedi denizde bulundu

10.12.2025 12:00
İzmir'in Konak ilçesinde denizde 27 yaşındaki Mertcan Sarı'nın cesedi bulundu, soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde denizde 27 yaşında olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün sabah saatlerinde Pasaport İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin 27 yaşındaki Mertcan Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

