İzmir'de 281 kök Hint keneviri ile 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ilçesinde 281 kök Hint keneviri ile 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücedele kapsamında Kaymakam Çeşmesi mevkisindeki bir arazide kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 281 kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:45 - Kaynak: AA
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