DEAŞ Üyesi Gençten Terör Saldırısı
DEAŞ Üyesi Gençten Terör Saldırısı

DEAŞ Üyesi Gençten Terör Saldırısı
12.01.2026 16:29
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede detaylara yer verildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede detaylara yer verildi. İddianamede, Eren Bigül'ün anne ve babasının velayetinin üzerinde olduğu, bakım, gözetim, eğitim ve topluma zararlı olmama açısından anne ve babanın garantör kapsamında bulunduğu belirtildi. Baba Nuhver Bigül ve anne A.B.'nin sağlamış olduğu kolaylıklar ve destekler sayesinde Bigül'ün DEAŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimsediği ve üye olduğu kaydedildi.

10 GÜN KEŞİF YAPMIŞ

İddianamede, saldırganın terör saldırısını gerçekleştirdiği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde saldırıdan önce 10 gün boyunca gece saat 02.00-03.00 aralığında düzenli olarak keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. İddianamede, sanık anne ve babanın Bigül'ün işlediği tüm suçlara asli, manevi fail (azmettirici) olarak iştirak ettikleri yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi.

TAĞUT OLARAK NİTELENDİRMİŞ

Eren Bigül'ün, DEAŞ silahlı terör örgütünün ideolojisine uygun bir yaşam sürmeye başladığı, arkadaş ortamlarında DEAŞ'ın fikirlerini anlatmaya çalıştığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 'tağut' olarak nitelendirdiği iddianamede yer aldı. Bigül'ün, DEAŞ ideolojisine göre kadın ve erkeklerin aynı eğitim almasına karşı olduğu gerekçesiyle okula gitmeyi reddettiği vurgulandı. Eren Bigül'ün, DEAŞ ideolojisine göre görev yapmayan asker, polis, hakim, savcı ve diğer yöneticileri 'kafir' olarak adlandırdığı ve öldürülmeleri gerektiğini düşündüğü de iddianamede belirtildi.

ANNE VE BABASI GEREKLİ ORTAMI SAĞLAMIŞ

İddianamede, Eren Bigül'ün DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından terör saldırısında nasıl davranacağına ilişkin profesyonel eğitim aldığı ve bomba yapımını öğrendiği ifade edildi. Anne ve babasının yardımları ve gerekli ortamı sağlamasıyla bomba yapımında kullanılacak malzemeleri temin ettiği, saldırı öncesinde bu malzemelerle iki adet aynı el bombasını hazırladığı aktarıldı. Bigül'ün, babası tarafından temin edilen av tüfeğine yönelik, terör saldırısında kullanmak amacıyla anne ve babasının yardımıyla halk arasında 'dom dom kurşunu' olarak tabir edilen çok sayıda fişeği temin ettiği kaydedildi.

SERTAB ERENER KONSERİ DETAYI

İddianamede, Eren Bigül'ün DEAŞ'tan aldığı eylem talimatına uygun olarak Haziran 2025 tarihinden itibaren İzmir Fuarı'nda düzenlenen Sertab Erener konserine, Balçova'daki herhangi bir bara ve Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne terör saldırısı yapmayı planladığı belirtildi. Örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda diğer hedeflerden vazgeçerek Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne saldırı yapmaya karar verdiği de iddianamede yer aldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ Üyesi Gençten Terör Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: DEAŞ Üyesi Gençten Terör Saldırısı - Son Dakika
