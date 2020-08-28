İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım 1 kuruş olacak - Son Dakika

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarına biniş ücretinin 1 kuruş olacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı karar uyarınca kentte ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarına biniş ücretinin 1 kuruş olacağı belirtildi.

30 Ağustos Pazar günü ESHOT ve İZULAŞ'ta tüm hatlarda normal sefer tarifelerinin devam edeceği, bayramın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem alınacağı bildirildi.

Metroda ve Konak Tramvayı'nda gün boyu 7,5 dakikada bir sefer yapılacağı, Karşıyaka Tramvayı'nda ise seferlerin 10 dakikada bir olacağı kaydedildi.

İZDENİZ'de iç körfez seferlerinde pazar tarifesi uygulanacak. Urla, Mordoğan ve Foça seferlerinin ise ücretli olarak devam edeceği bildirildi.