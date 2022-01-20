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İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi

20.01.2022 13:07

İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi İzmir polisinden tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı İzmir'in Tire ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 744 parça tarihi eser...

İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir polisinden tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 744 parça tarihi eser ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen bazı adreslerde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 ikamet ve 2 iş yerine eşzamanlı operasyon düzenlenirken, adreslerde yapılan aramalarda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 459 sikke, 239 obje, 17 metal ok ucu 25 yüzük, 1 kama, 1 taş balta, 1 kemer takası, 1 kurşun mühür olmak üzere toplam 744 parça tarihi eser ile kurusukıdan bozma tabanca ve 8 ait fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında G.Ü., Ü.B. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi

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Helenistik, Hisarcık, İzmir, Tire, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 744 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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