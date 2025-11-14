İzmir'de 8.500 Yıllık Geçmişe Işık Tutan Arkeolojik Buluntular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de 8.500 Yıllık Geçmişe Işık Tutan Arkeolojik Buluntular

14.11.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri'nde gerçekleştirilen kazılarda, 5.000 yıllık gerdanlık kabartmalı kaplar ile İzmir'in ilk kentleşme süreci belgelendi. Bu buluntular, dönemin toplumsal yaşamında kadının rolünü vurguluyor.

(İZMİR) - Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri'nde sürdürülen kazılarda, İzmir'in 8 bin 500 yıllık geçmişine ışık tutan yeni bulgulara ulaşıldı. Bu yıl özellikle Yassıtepe'de yapılan çalışmalarda, üzerinde gerdanlık kabartmaları bulunan 5 bin yıllık özel kaplar ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, bu buluntuların dönemin toplumsal yaşamında kadının önemini ve İzmir'de kentleşmenin başlangıcını gösterdiğini vurguladı. Çıkarılan eserler Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Bornova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Kazı Sezonu Kapanış Kahvaltı'nda tanıtıldı.

İzmir'in bilinen tarihini 8 bin 500 yıl öncesine taşıyan Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri'nde bu yılki kazı sezonu tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin destekleriyle yürütülen çalışmalarda, üzerinde gerdanlık kabartmaları bulunan 5 bin yıllık özel kaplar bulundu. Arkeologlar, bu eserlerin kadın figürleri ve ritüelleriyle ilişkili olduğunu belirledi.

"Kadın, Yassıtepe'de çok önemli"

Kazı Başkanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, Yeşilova Höyüğü Ziyaret Merkezi'nde düzenlenen Kazı Kapanış Kahvaltısında 2025 sezonunun dikkat çeken buluntularını tanıttı. Derin, "Bu aslında 2025 yılı için bir ayrılış ama 2026 için de yeni başlangıçları oluşturacak bir kapanış. Hedefimiz, kente turizm ve bilim açısından yeni bilgiler kazandırmak. İzmir'in hem ilk köy yerleşimini hem de ilk kent yerleşimini kazıyoruz" dedi.

Bu yılki kazılarda özellikle Geleceğe Miras Projesi kapsamında Yassıtepe'de yürütülen çalışmalara odaklandıklarını belirten Derin, "Milattan Önce 2800 yıllarında depremle yıkıldığı düşünülen Erken Tunç Çağı yerleşiminde, yüzlerce çanak çömlek bulduk. Bunların büyük kısmı kadınlara adanmış özel kaplardan oluşuyor. Kadını anımsatan gerdanlık kabartmalı kaplar, dönemin inanç ve toplumsal yapısına ışık tutuyor" diye konuştu.

İzmir'in ilk kent yaşamı Yassıtepe'de başladı

Yassıtepe'de ortaya çıkarılan buluntuların, İzmir'in kentleşme sürecinin 5 bin yıl öncesine dayandığını kanıtladığını vurgulayan Derin, "Bu kaplar, kentin ticari ve kültürel yaşamının başladığı dönemi temsil ediyor. Bazı eserler tamamen sağlam, bazıları ise özenle restore edildi. Çoğu sıvı madde koymak amacıyla yapılmış. Bu, o dönemdeki yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları veriyor" ifadelerini kullandı.

Derin, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nin yıl içinde 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Türkiye'de ziyaretçiyi birebir arkeologlar eşliğinde karşılayan ve anlatım yapan tek merkez burası. Zor ama örnek bir model" diye konuştu.

"Yerel yönetimlerin kültürel sorumluluğu çok büyük"

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, Bornova Belediyesi'nin kazılara verdiği desteğin önemine dikkati çekerek, "Ülkemizde tarihi mirasa sahip çıkmak konusunda kimi zaman eksikler yaşanabiliyor. Ancak Bornova Belediyesi olarak bu değerin farkında olmak ve koruma bilincini sürdürmek bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

KAYED Başkanı Halil İbrahim Aktaş ise, "Bu höyükler, burnumuzun dibindeki büyük bir hazine. Bugün gelinen noktada Bornova, Homeros gibi bir değeriyle birlikte, Ege'nin değil dünyanın incisi olma yolunda ilerliyor" dedi.

Geçmişin izinde, geleceğe ışık tutan höyükler

Konuşmaların ardından katılımcılar, yeni keşfedilen eserlerin sergilendiği alanı gezdi. Ziyaretçiler, pişmiş topraktan yapılmış, libasyon (adak) kapları ve gerdanlık motifli çanaklarla binlerce yıl öncesinin İzmir'ine tanıklık etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen kazılar, 2026 yılında da devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 8.500 Yıllık Geçmişe Işık Tutan Arkeolojik Buluntular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google’da bile çıkmıyor 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş “bulunmaz“ denileni de buldu Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130’ların uçuşunu durdurdu MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Ekşi Maya Ekmeği, Düşük Glisemik İndeks ve Yüksek Besin Değeri Sunuyor Ekşi Maya Ekmeği, Düşük Glisemik İndeks ve Yüksek Besin Değeri Sunuyor
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

09:41
Investco Holding’in 20 grup şirketine kayyum atandı
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı
09:27
Hepsi bomba Rafa Silva’nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın
09:15
Ezeli rakibe gidiyor Icardi’nin yeni takımını duyurdular
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
09:10
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı’nda tören düzenlendi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
08:49
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi
08:27
Yunanistan’ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti Nota verildi
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 09:49:26. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 8.500 Yıllık Geçmişe Işık Tutan Arkeolojik Buluntular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.