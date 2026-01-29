İzmir'de Aşırı Hızla Motosiklet Kullanan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
İzmir'de Aşırı Hızla Motosiklet Kullanan Sürücü Yakalandı

29.01.2026 20:24
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de 300 km/s hızla giden motosiklet sürücüsünün yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de bir otoyolda 300 kilometrenin üzerinde hızla motosiklet kullanan sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, otoyolda yüksek süratle ilerleyen ve devamında jandarma ekiplerince yakalanan motosiklet sürücüsü M.C.A'nın görüntülerine yer verdi.

Söz konusu kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kadar hız yaparak, ne kendini düşünüyorsun, ne başkalarını düşünüyorsun, ne de aileni, yazık değil mi? Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından, Kuzey Ege Otoyolu Menemen mevkisinde sürücünün, farklı tarihlerde birden fazla aşırı hız ve tehlikeli manevra (makas atma) yaptığı tespit edildi. Şüpheli hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli ve idari işlem yapıldı."

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre ise makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün alınacağını ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini anlatan Yerlikaya, "Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

