İzmir'de Atatürk'ü Anma Günü'nde Ücretsiz Yemek İkramı

10.11.2025 14:29
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde Kent Lokantaları'nda yurttaşlara ücretsiz yemek servisi sundu. 5 farklı noktada toplam 2.500 kişilik yemek hazırlandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında anlamlı bir uygulamayla Kent Lokantaları'nda yurttaşlara ücretsiz yemek ikram etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak beş noktada faaliyet gösteren Kent Lokantaları'nda, 10 Kasım'da ücretsiz yemek hizmeti sunuldu.

Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa şubelerinde rutin olarak çıkarılan 2 bin kişilik yemek, bugün için 500 ilaveyle toplam 2 bin 500 kişilik üretildi. Lokantalara gelen yurttaşlara şehriye çorbası, püreli tas kebabı, bulgur pilavı ve şambaliden oluşan menü ücretsiz olarak ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü'nde görev yapan Pınar Salman, "Bugün beş şubemizde üretilen yemeklerimiz ücretsiz olarak veriliyor. Genel olarak günlük 2 bin porsiyon yemek üretiliyor ve uygun fiyatlarda satışa sunuyoruz. Temel hedefimiz halkın refahı. Sürdürülebilir, kolay erişilebilir olması ve alım gücünü zorlamaması. Normalde 2 bin ama bugüne özel 2 bin 500 kişilik yemek üretimi gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

