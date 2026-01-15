İzmir'de B-Reçete Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
İzmir'de B-Reçete Sistemi Tanıtıldı

İzmir\'de B-Reçete Sistemi Tanıtıldı
15.01.2026 15:43
Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de B-Reçete sistemini zirai ilaç sektörüyle tanıttı.

İzmir'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilecek B-Reçete (bitki reçetesi) sistemi hakkında zirai ilaç satıcıları, aracıları ve yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentin tarımsal üretimiyle ülke tarımında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 350 bitki koruma maddesinin kullanıldığını belirten Şahin, uygulamanın başlamasıyla ilk etapta 5 bitki koruma maddesinin B-Reçete sistemiyle satışının yapılacağını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların teknolojiyle uyumlu olduğunu belirten Şahin, "Manuel yazmış olduğumuz reçeteler artık dijital ortamda B-Reçete sistemi ile yazılacak." dedi.

Şahin, bitki koruma ürünlerinin B-Reçete sistemiyle ürün ve zararlı organizmalara göre satılacağını, sistemde gerekli tavsiyelerin de yer alacağını ifade etti.

Program Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram'ın B-Reçete sistemine ilişkin sunumuyla devam etti.

Toplantıya zirai ilaç bayileri, aracıları, üreticiler, oda ve birlik temsilcileri, teknik personel ile tarım sektörünün paydaşları katıldı.

Kaynak: AA

