Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bir İşçinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

İzmir'de Bir İşçinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

1 saat önce

İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan 2. işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de Bir İşçinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı, System.String[]
İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan 2. işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba günü bir göçük meydana gelmişti. Arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Mehmet Ali Yalçın'ın cesedine ulaşılmıştı. Kayıp güvenlik görevlisi Mehmet Çiftçi'den de acı haber geldi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, cesede ulaşırken, vücut bütünlüğü bozulmadan cansız bedeni çıkardı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Çiftçi'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Nazmi Can Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

İşçi, İzmir, Güncel
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