İzmir'de bir markette etil alkol ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesindeki bir markete düzenlenen operasyonda etil alkol ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yelaltı Mahallesi'ndeki bir markette sahte içki ve gümrük kaçağı sigara satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Markete düzenlenen operasyonda 16 litre etil alkol, 6 paket kaçak sigara, 280 aroma verici, 215 anason yağı, 195 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi.
Gözaltına alınan market işletmecisi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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