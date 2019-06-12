Son Dakika Haberleri: İzmir'de bölgesel sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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İzmir'de bölgesel sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

5 saat önce

İZMİR'de bugün görülen bölgesel sağanaktan etkilenen yerlerden biri de Bornova ilçesi oldu.

İzmir'de bölgesel sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, System.String[]


İZMİR'de bugün görülen bölgesel sağanaktan etkilenen yerlerden biri de Bornova ilçesi oldu. Bornova metrosu yakınlarında yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
İzmir'in iç kesimlerinde görülen bölgesel yağmur nedeniyle Bornova'da caddeleri su bastı. Sağanak, özellikle Bornova metrosu yakınındaki cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Güneşli havada aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada yağmurun kentin kıyı kesimleri dışında özellikle Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçeleri ile Manisa'da etkili olacağını, dolu ve kısa süreli fırtınanın da meydana gelebileceğini belirtti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağmurun perşembe ve cuma yağmayacağını hafta sonu yine bölgesel sağanakların yaşanacağını bildirdi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:00 Kaynak: DHA
Bornova, İzmir, Güncel
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