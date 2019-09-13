İzmir'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 17.40'da Alsancak İskelesi ile Güzelbahçe seferinin iptal edildiği duyuruldu.

İzmir 'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Alsancak- Güzelbahçe seferi iptal edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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