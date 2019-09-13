Son Dakika Haberleri: İzmir'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
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İzmir'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

49 dakika önce

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Alsancak-Güzelbahçe seferi iptal edildi.

İzmir'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli, System.String[]

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Alsancak- Güzelbahçe seferi iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 17.40'da Alsancak İskelesi ile Güzelbahçe seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Güzelbahçe, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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