İzmir'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
49 dakika önce
İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Alsancak-Güzelbahçe seferi iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:52 Kaynak: AA
İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Alsancak- Güzelbahçe seferi iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 17.40'da Alsancak İskelesi ile Güzelbahçe seferinin iptal edildiği duyuruldu.
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